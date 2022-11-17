17 ноября 2022, 09:14
Воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях, кроме западных
На Украине объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали во всех регионах, кроме западных. Такая информация появилась на специальном сервисе оповещения.
Начиная с 07:23 воздушную тревогу объявили в 15 регионах Украины, в том числе Одесской, Николаевской, Харьковской, Киевской, Винницкой и Сумской областях. В 08:00 об опасности предупредили жителей Киева. Особый режим ввели во всех регионах, кроме западных. Например, воздушной тревоги нет во Львовской и Закарпатской областях.
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«Четыре первых ракеты в воздухе. Бережем себя», — написал в своем Telegram-канале глава администрации Николаевской области Виталий Ким.
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Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин объявил о высокой опасности ракетных ударов и посоветовал жителям спуститься в укрытия. Руководитель Харьковской районной администрации Олег Синегубов призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Специальная военная операция РФ на Украине
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