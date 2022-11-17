Важное 17 ноября 2022, 09:14 Воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях, кроме западных piqsels

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На Украине объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали во всех регионах, кроме западных. Такая информация появилась на специальном сервисе оповещения.

Начиная с 07:23 воздушную тревогу объявили в 15 регионах Украины, в том числе Одесской, Николаевской, Харьковской, Киевской, Винницкой и Сумской областях. В 08:00 об опасности предупредили жителей Киева. Особый режим ввели во всех регионах, кроме западных. Например, воздушной тревоги нет во Львовской и Закарпатской областях.

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«Четыре первых ракеты в воздухе. Бережем себя», — написал в своем Telegram-канале глава администрации Николаевской области Виталий Ким.

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Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин объявил о высокой опасности ракетных ударов и посоветовал жителям спуститься в укрытия. Руководитель Харьковской районной администрации Олег Синегубов призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.