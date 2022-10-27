Воздушную тревогу объявили по всей Украине | 360°

Важное 27 октября 2022, 11:59 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях РИА "Новости"

Читать 360tv в

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный ресурс оповещения.

Власти Киевской, Николаевской, Одесской и других областей около полудня сообщили в своих Telegram-каналах об опасности. Тогда же зазвучали сирены в Харьковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Сумской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской и других областях.

Реклама

Киевский городской совет объявил о воздушной тревоге в 11:45. Жителям столицы посоветовали срочно спрятаться в укрытиях. В последний раз о возможных ударах киевлян предупреждали в 10:31, а спустя полчаса дали отбой.

Реклама

Сирены на Украине включают ежедневно. Местные журналисты 26 октября заявили, что виной тому пролетающие истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщил «Царьград». Они поднимаются в воздух с территории Белоруссии.