Воздушную тревогу объявили по всей Украине | 360°

27 октября 2022, 11:59
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный ресурс оповещения.
Власти Киевской, Николаевской, Одесской и других областей около полудня сообщили в своих Telegram-каналах об опасности. Тогда же зазвучали сирены в Харьковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Сумской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской и других областях.
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Киевский городской совет объявил о воздушной тревоге в 11:45. Жителям столицы посоветовали срочно спрятаться в укрытиях. В последний раз о возможных ударах киевлян предупреждали в 10:31, а спустя полчаса дали отбой.
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Сирены на Украине включают ежедневно. Местные журналисты 26 октября заявили, что виной тому пролетающие истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщил «Царьград». Они поднимаются в воздух с территории Белоруссии.
Украина
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