Воздушную тревогу объявили по всей Украине | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 12:39 Поделиться Telegram

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Viber Воздушную тревогу объявили по всей Украине «Зеркало недели»: Воздушная тревога сработала по всей Украине

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Власти всех регионов Украины бъявили о воздушной тревоге. Это следует из опубликованной карты украинского издания «Зеркало недели», где отслеживают воздушные удары.

Глава Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале призвал жителей отнестись максимально серьезно к угрозе. По его словам, в сторону региона летят несколько ракет. Он добавил, что запуск произошел из акватории Черного моря.

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Руководитель черниговской военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус потребовал от жителей срочно отправиться в укрытия, не дожидаясь новых сигналов тревоги.

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Власти Полтавской, Одесской областей, а также западных регионов призвали всех не покидать убежища до разрешения.

Российская армия на этой неделе нанесла ряд массированных ударов по военным и энергетическим объектам Украины.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении высокоточными ракетами морского базирования военного склада в Львовской области.

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