Воздушную тревогу объявили по всей Украине | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 21:30

Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией

Мир

16 октября 2022, 21:26

Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью

Реклама

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Спецоперация

16 октября 2022, 12:39

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

«Зеркало недели»: Воздушная тревога сработала по всей Украине

Читать 360tv в

Власти всех регионов Украины бъявили о воздушной тревоге. Это следует из опубликованной карты украинского издания «Зеркало недели», где отслеживают воздушные удары.

Глава Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале призвал жителей отнестись максимально серьезно к угрозе. По его словам, в сторону региона летят несколько ракет. Он добавил, что запуск произошел из акватории Черного моря.

Реклама

Руководитель черниговской военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус потребовал от жителей срочно отправиться в укрытия, не дожидаясь новых сигналов тревоги.

Реклама

Власти Полтавской, Одесской областей, а также западных регионов призвали всех не покидать убежища до разрешения.

Российская армия на этой неделе нанесла ряд массированных ударов по военным и энергетическим объектам Украины.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении высокоточными ракетами морского базирования военного склада в Львовской области.

Специальная военная операция РФ на Украине

2

0

0

0

0

2

Реклама

Реклама