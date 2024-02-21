Важное 21 февраля 2024, 13:25 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Unsplash

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Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Оповещения также звучат в подконтрольной Украине части территорий Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

В 13:07 сирены зазвучали на части территории ДНР, через четыре минуты — в Киеве, а затем в Кировоградской, Черкасской, Ивано-Франковской областях. В течение следующих трех минут оповещения распространились по всем субъектам Украины.

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По информации украинского издания «Страна.ua», в небе заметили истребитель. Где конкретно — не указывается.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что воздушную тревогу по всей Украине объявляют даже из-за одного российского сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. Он пояснил, что такие самолеты способны нести гиперзвуковую ракету «Кинжал» и неуязвимы для противовоздушной обороны, поэтому Украина «ненавидит их больше всего». Истребитель развивает скорость до 2800 километров в час, так что системам ПВО сложно отследить его и прицелиться.