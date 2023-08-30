Спецоперация 30 августа 2023, 05:23 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины РИА «Новости»

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

К 03:10 по московскому времени 30 августа сирены включились в южных регионах страны, менее чем через два часа — в 04:53 — сигнал тревоги уже звучал во всех западных областях Украины.

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в городе.

Ранее в ночь на 30 августа украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Никаких подробностей журналисты не приводили. Известно, что тогда в регионе также звучал сигнал тревоги.

Накануне, 29 августа, взрывы раздались в административном центре Сумской области, городе Сумы. Днем в регионе звучала воздушная тревога. Помимо этого сигнал тревоги был включен в Харьковской и Черниговской областях Украины.