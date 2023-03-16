Важное 16 марта 2023, 10:09 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Эти данные опубликовал портал по оповещению населения.

Сирены звучат в Киевской и Одесской областях, во Львове, Ровно, Житомире и Кировограде.

Реклама

Информация об опасности ударов с воздуха появилась примерно в 10:04 по московскому времени. Власти призвали местных жителей укрыться в убежищах и не выходить на улицу до снятия особого режима.

Реклама

В среду, 15 марта, в течение дня объявляли несколько воздушных тревог на Украине. Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Сумской и других областях страны.

Днем раннее воздушную тревогу также объявили по всей территории Украины.

Российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам Украины с конца 2022 года, в ответ на теракт на Крымском мосту. В Минобороны России подчеркнули, что мирные жители страны находится вне угрозы.