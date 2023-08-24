Спецоперация 24 августа 2023, 16:11 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех областях Украины Unsplash

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Сигналы воздушной тревоги услышали жители Украины на территории всей страны. Об этом сообщил сайт с онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, в 15:25 тревога прозвучала в Киеве, а также Черкасской, Кривоградской и Ивано-Франковской областях Украины.

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Ранее тревогу по всей стране объявляли 22 августа. Тогда сигналы прозвучали в 12:54 по московскому времени.

ВС России начали наносить удары по инфраструктуре украинской армии 10 октября 2022 года. Такие шаги российское руководство предприняло после теракта в Крыму, когда украинские спецслужбы попытались подорвать мост. Военные стали уничтожать объекты оборонной промышленности, связи, энергетики и военного управления ВСУ. Вследствие ударов на территории Украины включились сигналы тревоги.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украину в скором времени ждет неминуемая капитуляция. Он добавил, что блок НАТО решил воспользоваться страной в корыстных целях.