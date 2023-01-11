Спецоперация 11 января 2023, 15:25 Воздушную тревогу объявили одновременно в трех областях Украины Сразу в трех областях Украины объявили воздушную тревогу Unsplash

Читать 360tv в

Сирены воздушной тревоги одновременно сработали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Воздушная тревога». Сигнал о тревоге поступил в 13:36 по местному, в 14:36 по московскому времени.

«Следите за последующими сообщениями», — сказано в сообщении.

Реклама

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в брифинге от 11 января сообщил, что российские войска освободили поселок Подгородное на Донецком направлении.

Реклама

Также российские десантники заблокировали Соледар. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, Соледар находится в стадии зачистки от остатков украинских войск, в ближайшее время можно будет заявить о полном контроле над городом.

Ранее украинский боец рассказал, что российские военные занимают одно здание за другим, освобождая Соледар. Причем никто из командования ВСУ не считает погибших.