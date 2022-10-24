Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины | 360°

24 октября 2022, 13:57
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги во всех областях страны
Воздушную тревогу снова объявили на всей территории Украины. Об этом сообщили Telegram-канал «Политика Страны» и ряд украинских СМИ.
«Тревога уже по всей Украине», — сказано в сообщении.
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Отмечается, что возможна угроза запуска ракет из акватории Каспийского моря.
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В администрации Киева жителям рекомендовали спуститься в укрытия гражданской защиты.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — предупредила городская администрация в своем Telegram-канале.
Сирены экстренного оповещения сработали в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, передало РИА ФАН, подчеркнув, что ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.
Утром 24 октября воздушную тревогу снова объявили в Николаевской и Черкасской областях Украины.
ВСУ не прекращают обстрелы мирного населения Донбасса, а также пытаются отбросить союзные войска с занятых ими позиций.
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
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