Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 13:57 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги во всех областях страны РИА "Новости"

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Воздушную тревогу снова объявили на всей территории Украины. Об этом сообщили Telegram-канал «Политика Страны» и ряд украинских СМИ.

«Тревога уже по всей Украине», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что возможна угроза запуска ракет из акватории Каспийского моря.

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В администрации Киева жителям рекомендовали спуститься в укрытия гражданской защиты.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — предупредила городская администрация в своем Telegram-канале.

Сирены экстренного оповещения сработали в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, передало РИА ФАН, подчеркнув, что ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.

Утром 24 октября воздушную тревогу снова объявили в Николаевской и Черкасской областях Украины.

ВСУ не прекращают обстрелы мирного населения Донбасса, а также пытаются отбросить союзные войска с занятых ими позиций.