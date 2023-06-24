24 июня 2023, 03:07
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, включая подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей. Информация об этом появилась на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны. Через некоторое время сигнал распространили на всю территорию Украины.
По информации портала, воздушные сирены прозвучали в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской, а также Харьковской и Днепропетровской областях. Тревога начала звучать в промежутке с 01:38 по 01:44 по местному времени.
Реклама
Чуть позже воздушную тревогу объявили уже в Винницкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях, а также в самом Киеве. Там тревога зазвучала в промежутке с 02:05 по 02:21 по местному времени.
Сейчас тревога объявлена уже на всей территории Украины.
Ранее западные журналисты обратили внимание, что новая тактика ВКС России вызывает все больше тревоги у властей Украины. Высокопоставленные чиновники в Киеве испытывают беспокойство из-за превосходства, которое демонстрирует Россия в авиации и артиллерии.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама