Спецоперация 25 августа 2023, 17:38 Воздушную тревогу объявили на территории всей Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны Pxhere

Читать 360tv в

Воздушную тревогу объявили на территории всей Украины 25 августа. Данные появились на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала сигнал тревоги прозвучал в Киеве, потом сирены завыли на территории всей страны. Тревога не смолкала минимум полчаса. По данным ресурса, сигнал включили в 17:05 и 17:06 в разных регионах.

Реклама

Накануне, 24 августа, воздушную тревогу также объявили по всей территории Украины. Тогда сигналы прозвучали в 15:25 по московскому времени.

Ранее взрыв прогремел в Одессе. Глава областной администрации Олег Кипер говорил о работе систем противовоздушной обороны в городе. Несколько взрывов раздались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Данных о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало, причина громких звуков не раскрывалась.