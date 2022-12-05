Важное 05 декабря 2022, 11:11 Воздушную тревогу объявили на юго-востоке Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в Николаевской, Кировоградской и других областях РИА «Новости»

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В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области Украины объявили воздушную тревогу. Об этом предупредил Telegram-канал оповещения.

Особый режим объявили в 09:41 одновременно в Кировоградской, Днепропетровской областях и части Запорожской области, а спустя минуту — в Николаевской. Горсовет Николаева предупредил, что воздушная тревога действует по всей области, в том числе в столице. Спустя почти полчаса оповещение отменили, жителям разрешили выйти из убежищ.

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Утром 5 декабря украинские войска обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике. По городу выпустили шесть ракет американской РСЗО HIMARS, они попали в общежития Донбасского государственного института со строителями и переселенцами. Погибли три человека, травмы получили более 15, пятерых из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

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