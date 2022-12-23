Спецоперация 23 декабря 2022, 00:48 Воздушная тревога сработала в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в ночь на пятницу в трех областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил официальный ресурс оповещения.

Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

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В минувший четверг сирены включали в центральной и восточной частях Украины четыре раза. Тревогу объявили в Киевской, Николаевской, Кировградской, Днепропетровской областях, а также в части подконтрольных Украине Херсонской и Харьковской областей. Местному населению рекомендовали укрыться в убежищах.

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Ранее о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, информацией о взрывах поделились горожане.

Воздушную тревогу практически каждый день объявляют по всей Украине. Российские военные ведут атаку военных объектов и критической энергетической инфраструктуры на Украине после теракта на Крымском мосту.