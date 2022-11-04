Воздушная тревога сработала в пяти областях Украины | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 02:07 Воздушная тревога сработала в пяти областях Украины Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили в пяти украинских областях freepik

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Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины. Взрывы слышны в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Telegram-канале «Карта воздушных тревог», за который отвечает Минцифры страны.

Также тревогу объявили на подконтрольной Киеву части Запорожья.

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Утром сирены работали в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

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Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС предотвратили теракт. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, на территории атомной станции обнаружили спрятанную взрывчатку — украинские боевики оставили ее еще в феврале–марте. Целью диверсии должна была стать тепломагистраль, связывающая атомную станцию с Энергодаром.

Также вечером 3 ноября стало известно, что ВСУ обстреляли приграничные поселки в Курской области. Пострадавших, по словам главы региона Романа Старовойта, нет.