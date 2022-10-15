Воздушная тревога сработала в Киеве | 360°

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15 октября 2022, 12:44

Воздушная тревога сработала в Киеве

Городская администрация Киева объявила воздушную тревогу

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Сигналы воздушной тревоги сработали в Киеве. Городская администрация столицы Украины в своем Telegram-канале потребовала всех жителей и гостей города спуститься в укрытия.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении.

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По данным украинского издания «Зеркало недели», воздушную тревогу также объявили в Киевской, Черниговской и Сумской областях

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Военно-гражданская администрация Киевской области подтвердила сообщение о срабатывании систем воздушной тревоги.

«Воздушная тревога Киевской области. Следите за последующими сообщениями», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Глава военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус призвал жителей срочно направиться в укрытия. Такое же сообщение написал в своем Telegram-канале глава Сумской области Дмитрий Живицкий.

«Воздушная тревога! Всем в укрытие!» — говорится в сообщении.

С начала этой недели российские войска начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины.

Как отметил президент России Владимир Путин, на такой шаг пошли по рекомендации Минобороны и плану Генерального штаба.Глава государства добавил, что все следующие попытки украинских боевиков организовать теракты в российских регионов приведут к еще более жесткой реакции.

Специальная военная операция РФ на Украине

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