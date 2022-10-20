Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 01:16 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Системы ПВО сработали в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили в Telegram-каналах представители регионов.

Воздушная тревога не затихает по всей Украине. Ранее появлялась информация о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве. И это тоже была не первая за день воздушная тревога в столице Украины.

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О работе систем ПВО в Николаевской области уже объявляли часом ранее.

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Также за последние сутки системы противовоздушной обороны срабатывали в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях Украины.

Россия с 10 октября наносит удары по объектам украинской инфраструктуры. Президент страны Зеленский заявлял, что за неделю российские войска разрушили 30% всех электростанций Украины. При этом ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Также накануне стало известно, что ВСУ обстреляли брянский поселок Белая Березка.