Спецоперация 21 января 2023, 01:22 Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Сирена звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

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Утром 20 января сигналы воздушной тревоги также звучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и подконтрольной киевскому режиму частях ДНР и Запорожской области.

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Утром 19 января сигналы тревоги раздались в Киеве и Киевской области. После предупреждение объявили по всей Украине. За некоторое время до этого сообщалось о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях.

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины в начале октября 2022 года. Минобороны России приняло такое решение после теракта, произошедшего на Крымском мосту. Ответственным за него российская сторона считает украинские спецслужбы.