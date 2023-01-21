21 января 2023, 01:22
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Сирена звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
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Утром 20 января сигналы воздушной тревоги также звучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и подконтрольной киевскому режиму частях ДНР и Запорожской области.
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Утром 19 января сигналы тревоги раздались в Киеве и Киевской области. После предупреждение объявили по всей Украине. За некоторое время до этого сообщалось о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях.
Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины в начале октября 2022 года. Минобороны России приняло такое решение после теракта, произошедшего на Крымском мосту. Ответственным за него российская сторона считает украинские спецслужбы.
Специальная военная операция РФ на Украине
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