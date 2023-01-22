Спецоперация 22 января 2023, 22:05 Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили в нескольких регионах страны РИА «Новости»

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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. такие данные следуют из данных онлайн-карты минцифры страны.

Сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушная тревога в указанных регионах сработала практически одновременно около 20:40 по московскому времени.

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В ночь на 21 января сирена тревоги также звучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Также воздушную тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

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В Киеве и Киевской области воздушная тревога звучала утром 19 января. В последствии сигнал объявили по всей стране. Немного ранее тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года. Минобороны страны приняло такое решение после теракта на Крымском мосту. По оценке руководства России, за ним стоят украинские спецслужбы.

Российские военные наносятся удары только по объектам энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.