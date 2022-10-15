Воздушную тревогу объявили в Киеве и во всех областях Украины | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 07:44 Поделиться Telegram

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Viber Воздушную тревогу объявили в Киеве и во всех областях Украины Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе РИА «Новости»

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Воздушная тревога объявлена в Киеве утром в субботу, 15 октября. Об этом говорится в сообщении администрации украинской столицы в Telegram-канале.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!», — заявили в администрации.

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Киевские власти попросили жителей срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.

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Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый».

«Воздушная тревога звучит по всей Украине», — сказано в сообщении.

В начале недели стало известно о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. По словам министра энергетики Украины Герман Галущенко, пострадали около 30% энергообъектов.

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированные удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары стали ответом на попытки украинских спецслужб организовать теракты на территории России. Глава государства предупредил, что на любые попытки диверсий последует жесткая реакция.

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