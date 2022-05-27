27 мая 2022, 07:57
Воздух под замком. Работу системы «Небо-Т» на Украине показали на видео
Телеканал «Звезда» показал работу системы «Небо-Т» в спецоперации на Украине
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине используют радиолокационную систему «Небо-Т», которая позволяет четко отслеживать свои и чужие воздушные суда. Видео работы РЛС показал телеканал «Звезда».
Системы представляет собой антенну высотой 25 метров, которая вращается вокруг своей оси, надежно отслеживая свои и чужие самолеты.
Расчет РЛС на картинке при работе видит российскую технику как зеленую точку, а вражеские, как красную точку. Система позволяет молниеносно отследить координаты целей, после чего передать данные расчетам ПВО.
Помимо тяжелой авиации «Небо-Т» способно отследить беспилотные летательные средства и пуски ракет.
Накануне Минобороны показало видео запуска ракеты из системы «Искандер-К».