«Вова, ты болен». Экс-продюсер группы «Грибы» выпустил трек с критикой Зеленского

Бывший продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш выпустил трек «Позиция», в котором раскритиковал действующего президента государства Владимира Зеленского.

В своем тексте Бардаш намекнул на неадекватное состояние Зеленского и его пристрастие к наркотическим веществам.

«Вова, ты болен. По лицу же видно, что ты торчишь», — прочитал Бардаш.

Музыкант также обвинил Зеленского в непрекращающемся кровопролитии в Донбассе, а также подверг критике коллег по цеху, которые замалчивали убийства мирных людей.

«С легкой руки шута кривого, ну правда, что здесь такого? Футбольных хулиганов превратил в убийц, душегубов и кровопийц. Вопрос, зачем Востоку Бандера? Это не наш герой, не наша вера», — пропел в своем треке Бардаш.

Специальная операция РФ по защите населения Донбасса продолжается с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.