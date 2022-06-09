«Вот так работают наши танки». Удар бойцов ДНР по позициям ВСУ в районе Авдеевки сняли на видео

Бойцы 9-го полка ДНР ведут обстрелы позиций ВСУ в районе Авдеевки, сжимая кольцо вокруг города. Огонь ведут из танка Т-72. После нанесения первого удара в работу включается беспилотник, он корректирует наведение снарядов. Ключевая задача — освободить от националистов всю Донецкую Народную Республику, рассказал командир полка Спартак. И для достижения этой цели успех на авдеевском направлении имеет огромное значение.

«Танки — оплот полка, наша мощь, наши помощники и наша защита. Задача первоочередная у нас одна — освободить Донецкую Народную Республику. И постепенно пытаемся взять в окружение Авдеевку, контролировать дорогу в Константиновку, чтобы они (ВСУ — прим. ред.) не могли помогать [своим силам в городе], не могли доставлять им ни боеприпасы, ни продовольствие», — пояснил Спартак в беседе с «360».

В распоряжении полка есть трофейный танк, который взяли в районе села Гнутово под Мариуполем. Он уже на славу послужил защитникам ДНР.

«Вот его называем ласково нашим слоном, это трофей еще из Мариуполя, можете посмотреть, у него подбитый ствол. Вообще, ребята герои, конечно», — добавил он.

Сегодня гуманитарная миссия из Подмосковья привезла полку гуманитарную помощь и средства связи. По словам Спартака, сейчас у бойцов также есть большая потребность в беспилотниках, тепловизорах и приборах ночного видения.