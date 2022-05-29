Российский лейтенант, несмотря на ранение, скорректировал огонь по объектам ВСУ. Вот его история

Минобороны РФ рассказало о подвиге командира мотострелкового взвода, лейтенанта Андрея Федотова в ходе спецоперации на Украине. Он принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от ВСУ.

Во время наступления Федотов занимался корректировкой огня артиллерии и танков по объектам ВСУ.

«Мы выполняли задачу в составе батальонно-тактической группы. Была цель освободить населенный пункт от противника. И во время наступления я обнаружил три долговременные огневые точки, которые не дали бы нам провести полноценную атаку», — объяснил Федотов.

Военнослужащему поступила задача корректировать огонь артиллерии и танков, с чем он успешно справлялся. Но его ранил украинский снайпер.

«Когда я встал еще один раз, в меня попала пуля. У меня резко все посерело, упал, но успел навести, отдать точные указания радиотелефонисту, после чего подавили эти огневые точки», — добавил он.

Благодаря этому появились условия для прорыва. В итоге украинских боевиков выбили с позиций. Федотов добавил, что смог попасть в больницу только спустя два дня. Они долго искали вертолетную площадку, но их все время обстреливал противник.

Врачи выявили у него серьезное ранение позвоночника, пока он не может ходить.

«Герой, очень горжусь своим мужем. Спецоперация на Украине — это первая его командировка боевая. Первый раз он вышел на связь 8 марта, поздравил меня, и мне пришел букет цветов с запиской „Люблю тебя, скоро вернусь, твой Андрей“, а 10 марта я узнала, что он был ранен», — сказала его жена Анна.

Женщина добавила, что путь восстановления предстоит долгий, но сила воли и характер мужа, по ее словам, позволят добиться результата и он снова встанет на ноги.