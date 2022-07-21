Восстановление Волновахи показали на видео

Российские строители активно восстанавливают поврежденный от обстрелов со стороны нацистов город Волноваха в Донецкой Народной Республике. Видео показало РИА «Новости».

На кадрах видно, что строители огородили площадку для возведения нового многоэтажного дома, начав заливку бетоном фундамента. При строительстве задействована крупная техника: краны, экскаваторы и грузовики.

Волноваху освободили в марте, местные жители попросили военных первым делом восстановить подачу электроэнергии, так как нацисты перебили линии электропередачи.

Также жители рассказали, что во время бегства из города нацисты не предупредили их о начале боевых действий. Они признались, что бойцы ВСУ наносили удары по школам и детсадам, хотя никаких военных там не было.

В начале июля Волноваху с Мариуполем связало регулярное железнодорожное сообщение.