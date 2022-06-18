Воссозданный Пенсионный фонд скоро начнет работу в Мелитополе

Заново созданное управление Пенсионного фонда в Мелитополе Запорожской области начнет принимать заявления от пенсионеров с 1 июля. Об этом в Telegram-канале сообщила глава военно-гражданской администрации (ВГА) Галина Данильченко.

«В Мелитополе ведутся подготовительные работы для открытия Пенсионного фонда — территориального управления. С 1 июля Пенсионный фонд города Мелитополя начнет принимать заявления от наших пенсионеров», — сообщила Данильченко.

Также с 21 июня в Мелитополе откроется еще один пункт для выплат социальных пособий в размере 10 тысяч рублей. Такую помощь могут получить многодетные семьи и матери-одиночки. Пункт разместится в Фонде социальной защиты на улице Богдана Хмельницкого, отметила глава ВГА.

Ранее стало известно об интеграции Запорожской области в банковскую систему России. В ближайшем будущем планируется открытие филиала одного из крупнейших российских банков, при этом расчеты и переводы не будут отличаться от любого другого региона РФ.