Спецоперация 01 июля 2023, 15:47 «Воспитывали ненависть к русским». Военнопленный ВСУ рассказал, как их готовили к боевым действиям Военнопленный ВСУ: мобилизованных готовили в Латвии, им внушали ненависть к русским Freepik

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Пленный Вооруженных сил Украины рассказал, как работают с мобилизованными. Подготовка к выходу на фронт длится всего месяц, при этом практики у будущих солдат почти нет, только теория, написали «Известия».

Мужчина рассказал, что ему бел лишней церемонности вручили повестку, сказали где он будет служить, а потом отправили на подготовку в Латвию. Обучение заняло около месяца, а на стрельбу их вывозили всего несколько раз.

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«Нам доносили такую информацию… Воспитывали в нас ненависть, не только к солдатам, но и в целом к русским», — рассказал он.

Он отметил, что все новобранцы, у которых нет опыта, слабо подготовлены. Их подразделения несли большие потери.

Ранее наемники из США, воевавшие на стороне Украины, признались, что в ВСУ много «тупых добровольцев», а подготовка и многих иностранных солдат оставляет желать лучшего. Американские военные сказали, что по большей части были предоставлены сами себе. Распоряжения, которые им поступали — «убить русских, сколько смогут».