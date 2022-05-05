В Крыму объявили о снятии транспортной блокады. Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков рассказал РИА «Новости» о восстановлении грузового и пассажирского сообщения.

Восемь лет назад националисты отрезали полуостров от регионов Украины, рассказал чиновник. По мере их освобождения связь начала восстанавливаться. К примеру, реконструированы железнодорожные ветки между Крымом и Херсонской областью, в будущем по ним пойдут пассажирские поезда.

«Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, моментально налаживаются связи», — объяснил Олег Крючков.

Городской и междугородний общественный транспорт также заработал внутри освобожденных территорий. Советник главы Крыма назвал это признаком возвращения к мирной жизни. Ранее он сообщал о том, что юг Украины также был подключен к российскому интернет-трафику и мобильной связи.