Украинские военные снова открыли огонь по Ворошиловскому району Донецка
Власти Донецка сообщили о продолжении обстрела по центру города со стороны ВСУ
ВСУ уже второй раз за день обстреляли Ворошиловский район Донецка. О продолжающейся атаке сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.
«Центр Донецка продолжает находиться под обстрелами укрофашистов! Не покидайте убежищ», — написал он.
По информации Кулемзина, на проспекте Гурова получил ранения мужчина. Ранее мэр заявил о пяти пострадавших из-за утреннего обстрела. Двое из них — сотрудники скорой помощи.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в 11:52 украинские военные открыли огонь по городу с позиций в Первомайском. Было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ранее — в 10:20 и 10:28 — по Ворошиловскому району города ВСУ выпустили в общей сложности пять снарядов того же калибра.
В зону обстрела попало здание театра, где должно было пройти прощание с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Церемонию перенесли из-за интенсивных обстрелов.