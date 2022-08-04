Украинские военные снова открыли огонь по Ворошиловскому району Донецка

ВСУ уже второй раз за день обстреляли Ворошиловский район Донецка. О продолжающейся атаке сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

«Центр Донецка продолжает находиться под обстрелами укрофашистов! Не покидайте убежищ», — написал он.

По информации Кулемзина, на проспекте Гурова получил ранения мужчина. Ранее мэр заявил о пяти пострадавших из-за утреннего обстрела. Двое из них — сотрудники скорой помощи.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 11:52 украинские военные открыли огонь по городу с позиций в Первомайском. Было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

Ранее — в 10:20 и 10:28 — по Ворошиловскому району города ВСУ выпустили в общей сложности пять снарядов того же калибра.

В зону обстрела попало здание театра, где должно было пройти прощание с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Церемонию перенесли из-за интенсивных обстрелов.