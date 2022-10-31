Вооруженные силы Украины ударили по центру Донецка | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 16:31 Вооруженные силы Украины ударили по центру Донецка Штаб территориальной обороны ДНР: ВСУ ударили по центру Донецка Telegram-канал

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

«Под огнем артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка», — говорится в сообщении.

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Жителям посоветовали не выходить из дома и, при необходимости, спрятаться в укрытие.

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Сообщается также, что в центре города были слышны два громких прилета снарядов.

Днем ранее украинцы обстреляли населенные пункты ДНР. Снаряды выпустили по населенным пунктам Горловка и Ясиноватая, а также по двум районам Донецка.

До этого официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные отразили попытку наступления подразделений ВСУ на Купянском направлении. Были уничтожены 70 единиц живой силы, две боевые машины пехоты, танк, два бронетранспортера и десятки автомобилей.