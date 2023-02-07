Важное 07 февраля 2023, 15:10 Вооруженные силы России поразили механизированные бригады ВСУ под Угледаром Минобороны: ВС России поразили механизированные бригады противника в Угледаре РИА «Новости»

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Российские войска ударили по живой силе и технике ВСУ в районах Угледара и населенного пункта Водяного в ДНР. ВС России поразили 1-ю танковую и 72-ю механизированную бригаду противника в заданных направлениях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На южнодонецком и запорожском направлениях артиллерия группировки войск „Восток“ нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что российские военнослужащие в районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое ДНР поразили четыре склада боеприпасов ВСУ.

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В результате боестолкновений на Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинские войска потеряли за сутки более 80 военнослужащих, лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и гаубиц различной модификации.