Вооруженные силы РФ уничтожили завод по восстановлению техники ВСУ в районе Харькова

Российские военные высокоточными ударами уничтожили производственные мощности военного завода по ремонту и восстановлению техники украинских националистов в районе Харькова. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Помимо этого, российская авиация уничтожила две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки ДНР, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, два пункта управления ВСУ.

Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ разбили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и в районах населенного пункта Лоскутовка ЛНР, а также Берестовой и Бахмут ДНР.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по авиатехнике ВСУ на аэродроме Днепр.