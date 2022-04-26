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    26 апреля 2022, 20:05

    Российские военные уничтожили четыре склада вооружения ВСУ

    Генерал-майор Конашенков: российская армия уничтожила два украинских комплекса «Бук-М1»

    Анатолий Минкин

    Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили два зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» Вооруженных сил Украины в районе села Комар и города Славянска. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Российские военные уничтожили четыре склада вооружения ВСУ

    Он подчеркнул, что ракеты воздушного базирования также поразили 20 районов скопления живой силы и техники противника, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения около городов Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики.

    Уничтожены командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны и две артиллерийские батареи.

    Российская авиация нанесла удары по 23 районам скопления сил противника. В результате уничтожены более 200 националистов и 40 единиц техники, среди которых артиллерийские орудия и автомобили, а также три склада боеприпасов и горючего.

    Ракетные войска и артиллерия в течение дня поразили пять пунктов управления украинских войск, 91 место скопления военной техники и украинских войск, а также восемь артиллерийских батарей. Также ликвидированы две установки реактивной системы залпового огня.

    Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников.

    Всего с начала проведения специальной операции российские войска уничтожили: 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотников, 272 зенитно-ракетных комплекса, 2588 танков и бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы военной автомобильной техники.