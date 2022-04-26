Российские военные уничтожили четыре склада вооружения ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили два зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» Вооруженных сил Украины в районе села Комар и города Славянска. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что ракеты воздушного базирования также поразили 20 районов скопления живой силы и техники противника, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения около городов Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики.

Уничтожены командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны и две артиллерийские батареи.

Российская авиация нанесла удары по 23 районам скопления сил противника. В результате уничтожены более 200 националистов и 40 единиц техники, среди которых артиллерийские орудия и автомобили, а также три склада боеприпасов и горючего.

Ракетные войска и артиллерия в течение дня поразили пять пунктов управления украинских войск, 91 место скопления военной техники и украинских войск, а также восемь артиллерийских батарей. Также ликвидированы две установки реактивной системы залпового огня.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной операции российские войска уничтожили: 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотников, 272 зенитно-ракетных комплекса, 2588 танков и бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы военной автомобильной техники.