Разведка США предупредила Украину о готовящейся спецоперации. Украинцы раскритиковали президента Владимира Зеленского за сокрытие этой информации и попытку сберечь экономику за счет жизней людей, сообщила газета The Washington Post.

До недавнего времени жители Украины считали своего президента национальным героем. Однако все изменилось, когда он признался в одном из интервью, что знал о готовящейся спецоперации и не предупредил об этом своих граждан.

Несколько раз разведка США предупреждала власти Украины о готовящейся спецоперации. Владимир Зеленский заявил, что не стал разглашать эту информацию, чтобы не провоцировать панику, массовую миграцию и экономический коллапс. Он заявил, что если бы украинцы узнали обо всем заранее и приняли меры для своей безопасности, то страна стала бы терять по семь миллиардов долларов в месяц.

Узнав об этом, украинцы обрушились на него с обвинениями. Они рассказали в соцсетях о тех ужасах, которые пережили из-за паники и неразберихи в первые дни после начала спецоперации, и признались, что поступили бы иначе, если бы знали о ней заранее. Общественные деятели и ученые возложили на Владимира Зеленского ответственность за гибель людей.

«Честно говоря, у меня волосы встали дыбом, когда я прочитал, что [Зеленский] сказал об эвакуации. <…> Он не хотел ставить страну на военные рельсы, потому что боялся потерять власть», — написал в своих соцсетях украинский журналист Богдан Буткевич.