Волонтеры Луганска помогли животным в Рубежном

Неравнодушные жители Луганска передали в Рубежное гуманитарную помощь для питомцев. В этом приняли участие журналисты РИА «Новости».

С ними пообщалась луганский волонтер Ольга Стрельцова.

«Мы получили информацию, что им (животным — прим. ред.) очень тяжело — нет корма и лекарств. Нет продуктов и для хозяев питомника», — рассказала она.

Стрельцова и другие волонтеры Луганска передали в Рубежное собачий корм, мясо и другую гуманитарную помощь. Также адресную поддержку получила энтузиаст-собаковод Екатерина Дорофеева. По словам Стрельцовой, раньше женщина сама помогала луганским приютам деньгами и кормом. Волонтер отметила, что «сейчас ситуация изменилась» и помощь требуется Дорофеевой.

Для доставки гумпомощи неравнодушные жители Луганска обратились к журналистам РИА «Новости». Такой шаг связан с тем, что в Рубежное редко пускают гражданские машины. К тому же в городе до сих пор не отлажены поставки продуктов и отсутствует электро- и водоснабжение.

В Рубежном страдают и животные. По словам журналистов РИА «Новости», в кинологическом питомнике «Рубин» голодают около 20 собак. Одно животное получило ранение при обстреле.