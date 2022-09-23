«Сохранить жизни». Волонтеры Подмосковья передали Народной милиции ДНР технику для фронта | 360°

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«Сохранить жизни». Волонтеры Подмосковья передали Народной милиции ДНР технику для фронта

Волонтеры Подмосковья передали НМ ДНР технику для применения на фронте

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Сотрудникам Народной милиции ДНР передали технику для фронта. Ее собрали волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Корреспондент «360» пообщалась со специалистами, которые будут использовать полученное оборудование.

По словам военнослужащего Народной милиции, полученная техника позволит сохранить жизни.

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«Обучался, специализируюсь на маленьком [дроне]. Это поможет не только сохранить жизни, но и уберечь личный состав», — подчеркнул собеседник «360».

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ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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