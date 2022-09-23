«Сохранить жизни». Волонтеры Подмосковья передали Народной милиции ДНР технику для фронта | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber «Сохранить жизни». Волонтеры Подмосковья передали Народной милиции ДНР технику для фронта Волонтеры Подмосковья передали НМ ДНР технику для применения на фронте

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Сотрудникам Народной милиции ДНР передали технику для фронта. Ее собрали волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Корреспондент «360» пообщалась со специалистами, которые будут использовать полученное оборудование.

По словам военнослужащего Народной милиции, полученная техника позволит сохранить жизни.

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«Обучался, специализируюсь на маленьком [дроне]. Это поможет не только сохранить жизни, но и уберечь личный состав», — подчеркнул собеседник «360».

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Российские военные продолжают выполнение спецоперации. Отечественная авиация сбила МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, а в Херсонской области и Донецкой Народной Республике — два вражеских Су-25, сообщило Минобороны РФ. За прошедшие сутки системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. С начала проведения СВО российские военнослужащие уничтожили 298 украинских самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотника и другие виды техники, включая гаубицы М-777 и РСЗО HIMARS американского производства.

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