Волонтер из Франции раскрыл правду о провокациях ВСУ в Буче

Украинские военные готовились к инсценировке массовых убийств мирного населения в Буче. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке, который своими глазами видел бесчинства ВСУ.

«Самое страшное, что я не видел никакого человеческого отношения, не было никаких эмоций, потому что на моих глазах людей казнили, людям доставляли боль, людей расстреливали, стреляли в конечности, в головы», — сообщил он.

По его словам, в основном издевались над российскими офицерами. Боке отметил, что эти зверства начались после возбуждения уголовных дел по «Азову»*. Он сказал, что украинские военные специально искали офицеров ВС РФ и стреляли им в голову.

Также Боке сказал, что на его глазах происходили пытки и убийства российских военнопленных на севере Бучи в одном из ангаров в первых числах апреля — в период, когда регион вернулся под контроль ВСУ. Кроме того, французский волонтер застал момент подготовки к инсценировке.

«Когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами», — сказал он.

По его словам, так делали для создания эффекта массовых убийств.

*«Азов» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.