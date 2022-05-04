Володин заявил, что ВС РФ предотвратили огромную трагедию

Страны НАТО готовили Украину к нападению на Россию еще в январе. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram-канале.

«НАТО готовил Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной операции», — заявил он.

Володин отметил, что президент РФ Владимир Путин предотвратил боевые действия на территории России. Решение, которое российский лидер принял 24 февраля, на шаг опередило действия стран НАТО. По мнению спикера Госдумы, Путину удалось предотвратить нападение на Россию, а военнослужащие РФ спасли страну от большой трагедии.

Также он рассказал, как власти США на самом деле относятся к жителям Украины.

«Украинцы для Вашингтона — расходный материал», — написал Володин.

К текущему состоянию отношений межу братскими народами привела не только поддержка НАТО. Володин отметил, что национализм является государственной идеологией Украины.