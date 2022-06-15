Володин заявил, что в ДНР необходимо сохранить смертную казнь

Существующую в ДНР норму смертной казни можно сохранить, особенно в условиях военного времени. Таким мнением поделился в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идет о смертной казни», — написал он.

Володин напомнил, что сторонники украинской власти регулярно совершают преступления против мирного населения своей страны. По его словам, приверженцы «неонацистского режима» открывают огонь по жилым домам и госучреждениям — лечебницам, школам и детсадам. В результате прилетов украинских снарядов гибнет и получает травмы мирное население, включая детей и стариков, которые не смогли уехать из-под обстрелов.

Володин сказал, что сторонники украинской армии должны осознавать последствия своих действий. Он отметил, что ответственность за преступления против мирного населения «будет самой суровой».

«Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — подытожил он.