Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах использовать лопаты в случае отсутствия поставок оружия, так текущая ситуация в этой стране напоминает телевизионное шоу. Эту точку зрения в Telegram-канале изложил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Если возьмете в руки лопату впервые в жизни, то только для того, чтобы попозировать», — написал он.

Володин заявил, что высший украинский истеблишмент имеет счета в зарубежных банках, а семьи вывез за пределы родной страны.

«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», — заключил спикер Госдумы.

Ранее Кулеба заявил, что если поставки западного вооружения на Украине прекратятся, то ВСУ продолжат биться с Россией при помощи лопат.

При этом украинский министр уже жаловался на недостаточный объем оружия от западных партнеров. Он признавался, что армии остро необходимы бронетранспортеры и артиллерия.