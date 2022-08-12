Володин увидел в действиях Запада предпосылки к ядерной катастрофе

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут привести к трагическим последствиям, ответственность за которые понесут президент США Джозеф Байден, украинский лидер Владимир Зеленский и главы европейских стран. Таким мнением в Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ВСУ наносят по территории ЗАЭС ракетные удары. Также по этой зоне бьют из тяжелой артиллерии. Володин отметил, что подобные боевые действия чреваты трагическими последствиями для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы.

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы», — заявил он.

По его словам, главы западных стран дают молчаливое согласие на обстрелы ЗАЭС. Володин заявил, что в текущей ситуации членам Европарламента следовало бы прервать каникулы и изучить эту проблему. Он отметил, что обстрелы касаются безопасности жителей ЕС.

Однако по мнению Госдепартамента США, ответственность за обстрелы ЗАЭС лежит на России. Этим мнением замгоссекретаря Штатов по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс поделились «Известия».