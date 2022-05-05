Володин сравнил оголодавших боевиков на «Азовстали» с людоедами

Предложение боевиков обменять мирных жителей, запертых на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, на еду и лекарства спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал в своем Telegram-канале типичным поведением террористов.

Он напомнил, что националисты отказались впредь выпускать мирных жителей по гуманитарным коридорам безвозмездно. Они потребовали от российских военных по тонне продуктов в обмен на каждые 15 пленников. В пересчете на одного человека получилось чуть больше 66,6 килограмма еды. Кроме того, боевикам потребовались лекарства, сообщил RT.

Спикер Госдумы призвал читателей задуматься, кем являются боевики, предъявляя такие требования. Они заманили мирных жителей на территорию комбината, затем укрылись ими как живым щитом, а теперь попытались обменять на еду, так дешево оценив жизнь каждого.

«Преследуя лишь одну цель — спасение собственной шкуры. Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников. Типичное поведение террористов», — написал Вячеслав Володин.

Ранее вышедшие с территории комбината пленники рассказали, на чью помощь рассчитывают украинские националисты. По их словам, эти люди не подчиняются президенту Украины Владимиру Зеленскому.