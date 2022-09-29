Володин: россияне могут покидать место жительства без согласования военкомата | 360°

Важное 29 сентября 2022, 12:11 Поделиться Telegram

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Viber Володин: россияне могут покидать место жительства без согласования военкомата Володин: передвижение военнообязанных граждан не потребует разрешение военкомата РИА Новости

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Военнообязаным россиянам не потребуется запрашивать разрешения военных комиссариатов в случае покидания места жительства. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», — написал Володин.

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Ранее спикер сообщил, что военнообязанные россияне не имеют права выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Парламентарий сослался на федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

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Кроме того, Володин заявлял, что государственные органы стараются максимально оперативно реагировать все на ошибки и вопросы, возникающие у граждан в рамках мобилизации.

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