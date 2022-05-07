Володин пригрозил властям США статусом военных преступников

Власти США должны пополнить списки военных преступников. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в новом посте для Telegram-канала.

«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — написал он.

Также Володин заявил, что США принимают непосредственное участие в «военных действиях» на Украине. Такой вывод он сделал из недавних заявлений президента США Джозефа Байдена. Американский лидер потребовал пресечь утечки разведданных. Володин сказал, что это рассекретило действия американских властей.

Также он припомнил поставки оружия для ВСУ от США, а также сотрудничество украинской армии с инструкторами из Штатов.

«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон, по сути, координирует и разрабатывает военные операции», — написал Володин.