Власти США, ЕС и Украины не осознают последствия того, что происходит в республике. Они хотят вывозить зерно из страны, но от этого пострадают украинцы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал на то, что Запад продолжает принимать необдуманные решения, которые усугубят последствия антироссийских санкций.

«Во-первых, сегодня на Украине ситуация непростая: многие ее области в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Это может привести к дефициту продовольствия. Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы», — написал он в своем Telegram.

Володин пояснил, что сначала следовало бы понять, какой баланс по продовольствию сложится на Украине после уборки зерновых осенью, а уже потом предлагать опустошать зернохранилища для нового урожая.

Он также напомнил о том, что, что Евросоюз сам себе устроил дефицит удобрений, запретив их поставку из России и Белоруссии. А калийных удобрений в ЕС просто нет. В связи с этим Володин вновь указал на то, что санкции против РФ страны Запада приняли, не обдумав о том, что за этим последует.

«[Они] ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских», — подчеркнул Володин.

Он предупредил, что уже к концу года все это может спровоцировать голод во многих странах мира.

«Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — заключил спикер Госдумы.