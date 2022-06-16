Володин предложил для Киева новое дерусифицированное название

Переписывая историю, неонацистские власти сделали Украину колонией США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он прокомментировал в Telegram-канале идею переименовать проспект Юрия Гагарина в Нила Армстронга.

Политик напомнил, что начиная с 2014 года местные власти последовательно вводили изменения. Сначала школьников и студентов начали учить тому, что Великой Отечественной войны на Украине не было, затем в качестве подражания Западу заменили 9 Мая на 8 Мая. Георгиевскую ленточку в стране запретили и стали преследовать тех, кто ее надевает, а запрещенные в России нацистские организации, наоборот, героизировали.

Неонацистский режим, уничтожив историю народа, превратил Украину в колонию США. Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд

Киевская городская администрация запустила 15 июня голосование о переименовании 296 объектов, названия которых связаны с Россией. Оно пройдет до 19 июня включительно. В частности, экспертная комиссия предложила переименовать проспект Юрия Гагарина в проспект Нила Армстронга, а улицу Николая Ватутина — в улицу Территориальной обороны, сообщил ТАСС.