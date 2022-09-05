Спецоперация 05 сентября 2022, 09:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Володин посоветовал украинкам бежать из страны Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин Украины к бегству из-за риска мобилизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские женщины стали для Запада расходным материалом в войне против России, и их поставили на воинский учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале посоветовал украинкам бежать в другую страну.

«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — написал он.

Реклама

Вячеслав Володин заявил, что новое правило распространяется даже на беременных и украинок с маленькими детьми. При этом жена президента Украины Владимира Зеленского и супруги украинских олигархов находятся за границей, поэтому их это не коснется. По его словам, для США и Евросоюза женщины стали расходным материалом. Он посоветовал им эмигрировать.

Реклама

Однако юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилка уже предупредил, что до снятия военного положения военнообязанные женщины не смогут пересечь границу. На воинский учет Минобороны Украины поставило представительниц 14 специальностей, в том числе химиков, биологов, айтишников, ветеринаров и других.

0 0 0 0 0 0