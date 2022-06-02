Володин обвинил США в планомерном уничтожении Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США хотят сделать из Украины очередную колонию. Об этом он написал в Теlеgrаm-канале.

Володин отметил, что недавно президент США Джозеф Байден назвал целью Штатов процветание Украины. Однако в действительности у правительства Америки абсолютно противоположные планы на эту страну.

«Руководство США хочет сделать из нее (Украины) свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России», — написал Володин.

Также спикер напомнил, что ранее Америка уже «проворачивала» подобные сценарии с рядом стран. Он привел в пример Ливию, Ирак, Афганистан, Сирию и Югославию. Володин сказал, что США тоже обещали им процветание и демократию, однако итоговый результат оказался несколько иным. Если до сотрудничества со Штатами эти государства относились к «развивающимся», то после вмешательства американского правительства во внутренние дела этих стран местное население столкнулось с разрухой и гуманитарной катастрофой.

Володин сказал, что только в Афганистане за 20 лет, в течение которых армия США находилась в регионе, погибло свыше 250 тысяч мирных жителей, а остальное население погрузилось в нищету.

Ранее Воложин заявил, что и Байден, и президент Украины Владимир Зеленский войдут в историю как зачинщики мирового голода. Эти слова спикера опубликовал RT.