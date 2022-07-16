Володин обозначил реальный прицел западных ракет

Поставки оружия для ВСУ продемонстрируют Западу принцип бумеранга. Такое заявление в Telegram-канале сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — написал он.

Этот вывод Володин сделал после недавнего заявления главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Тот признался, что слабо разбирается в западном оружии. Недостаток знаний Резников оправдал юридическим образованием.

Володин отметил, что стремление Штатов затянуть войну негативно скажутся на Европе.

«США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти „подарки“ могут вернуться», — подытожил он.

Ранее спикер Госдумы заявил, что отказ Украины и ее «западных хозяев» от переговоров с Россией никак не влияет на планы и действия России. Володин отметил, что сам факт ухода от диалога с РФ имеет негативные последствия, В частности, он угрожает существованию Украины как государства.