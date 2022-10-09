Володин назвал референдумы вынужденной мерой | 360°

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Володин назвал референдумы вынужденной мерой

Володин сказал, что Россия всегда стремилась к миру

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Россия всегда стремилась к миру. Об этом заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, страна последние 30 лет вела диалог. Также он отметил, что ситуация с референдумами в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных союзным войскам территориях Херсонской и Запорожской областей Украины стала вынужденной мерой.

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«В ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили», — сказал Володин.

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Таким образом он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина. Тот уточнил у Володина необходимость осуществить действия этого года на территории Украины только спустя восемь лет после первых обострений ситуации в Донбассе.

Об обновлении количества регионов в составе Федерации спикер Госдумы объявил 3 октября. Тогда его слова процитировал RT. По его словам, после ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями в России стало 89 субъектов.

Специальная военная операция РФ на Украине

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