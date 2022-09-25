Володин подчеркнул важность закона при проведении частичной мобилизации | 360°

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Володин призвал провести частичную мобилизацию в соответствии с законом

Володин заявил, что частичная мобилизация регулируется федеральными и другими законами

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С 21 сентября в России введен указ о частичной мобилизации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новая мера регулируется рядом законов. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Вопрос регулируется федеральными законами, указами президента России, а также постановлениями правительства и приказами Минобороны», — заявил Володин.

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Также он призвал провести частичную мобилизацию в соответствии с законодательством.

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По его словам, часть населения задалась вопросом о ряде нюансов текущего призыва. Также некоторые граждане столкнулись с неоднозначными ситуациями.

Володин подчеркнул, что каждый случай необходимо разбирать отдельно и исправлять допущенные ошибки.

Он призвал соотечественников сообщать о случаях нарушения законов.

«Никого не оставим один на один с проблемами», — подытожил Володин.

Также спикер Госдумы пообещал реагировать на сообщения граждан.

По его словам, представители власти должны понимать свою ответственность. Помимо этого, Володин призвал не относиться формально к частичной мобилизации.

Госдума РФ

Частичная мобилизация в РФ

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