Володин подчеркнул важность закона при проведении частичной мобилизации | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 09:31 Поделиться Telegram

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Viber Володин призвал провести частичную мобилизацию в соответствии с законом Володин заявил, что частичная мобилизация регулируется федеральными и другими законами РИА «Новости»

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С 21 сентября в России введен указ о частичной мобилизации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новая мера регулируется рядом законов. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Вопрос регулируется федеральными законами, указами президента России, а также постановлениями правительства и приказами Минобороны», — заявил Володин.

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Также он призвал провести частичную мобилизацию в соответствии с законодательством.

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По его словам, часть населения задалась вопросом о ряде нюансов текущего призыва. Также некоторые граждане столкнулись с неоднозначными ситуациями.

Володин подчеркнул, что каждый случай необходимо разбирать отдельно и исправлять допущенные ошибки.

Он призвал соотечественников сообщать о случаях нарушения законов.

«Никого не оставим один на один с проблемами», — подытожил Володин.

Также спикер Госдумы пообещал реагировать на сообщения граждан.

По его словам, представители власти должны понимать свою ответственность. Помимо этого, Володин призвал не относиться формально к частичной мобилизации.

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